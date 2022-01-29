Привитые псковичи помогают врачам выдерживать возрастающую нагрузку

11:11, 29 января 2022, ПАИ

Привитые псковичи помогают системе здравоохранения региона, врачам выдерживать возрастающую нагрузку, заявил губернатор Псковской области в своём еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Хочу выразить искреннюю признательность каждому, кто прислушался ко всем рекомендациям и сделал выбор в пользу защиты своего здоровья. Учитывая количество дезинформации, фейков, тревожных слухов, не для всех это решение далось легко. Многие шли на прививку в тревоге и сомнениях – неоднократно об этом беседовал с врачами. Но вы все теперь знаете, что ничего страшного в вакцине нет. Более того, вы наглядно можете увидеть по статистике, что ваше решение помогает системе здравоохранения выдержать нагрузку, способствует спасению десятков и сотен жизней. Прошу всех последовать этому примеру. Нам нужно вместе довести эту работу до логического завершения. Это наша общая задача и общая ответственность», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников назвал вакцинацию мощным подспорьем, отметив, что прививка, прежде всего, защищает медиков, которые работают с ковид-пациентами. «Среди сотрудников станции скорой помощи 91% привитых, поэтому количество заболевших многократно снизилось по сравнению с первым годом противодействия ковиду», - обратил внимание губернатор.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в Псковской области уже более 280 тысяч привитых. «Этого по-прежнему недостаточно, но эффект кампании ярко демонстрирует соотношение пациентов на стационарном и амбулаторном лечениях. При всех упомянутых факторах, наш коечный фонд занят всего на 60%. Подавляющее большинство переносит заболевание дома благодаря массовой вакцинации. И это не следствие отдельных особенностей омикрона. Как показывают исследования, в общей доле заболевших он занимает около четверти случаев. Дельта по-прежнему формирует существенную часть общей картины эпидситуации. Разницу, прежде всего, определяет возросшее число людей с антителами, которые успешно противодействуют заболеванию», - подытожил Михаил Ведерников.