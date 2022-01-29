Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников

11:11, 29 января 2022, ПАИ

Условие возвращения к нормальной жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил в своём еженедельном видеообращении к гражданам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Год начинается непросто. Эпидситуация крайне напряжённая, и ближайшие два месяца для всех нас будут чрезвычайно трудными. Тем не менее, есть и хорошие новости по этой теме, - сообщил глава региона. - Впервые появились объективные, заслуживающие внимания оценки экспертов, что тема ковида всё-таки близится к завершению. Её высказал наш известный вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Михайлович Чумаков. К слову, это представитель знаменитой династии – он сын Михаила Чумакова, в честь которого назван научный центр, создавший Ковивак. По мнению Петра Михайловича, эта волна коронавируса будет очень острой, но может быть и последней такой силы. Число людей с антителами неуклонно растёт, а сам вирус развивается в сторону уменьшения патогенности».

По словам Михаила Ведерникова, надежда на возвращение нормальной жизни есть. «Но для этого мы должны приложить все усилия, чтобы успешно завершить прививочную кампанию. Берегите себя и будьте здоровы!» - пожелал губернатор.