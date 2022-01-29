Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников

Условие возвращения к нормальной жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил в своём еженедельном видеообращении к гражданам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Год начинается непросто. Эпидситуация крайне напряжённая, и ближайшие два месяца для всех нас будут чрезвычайно трудными. Тем не менее, есть и хорошие новости по этой теме, - сообщил глава региона. - Впервые появились объективные, заслуживающие внимания оценки экспертов, что тема ковида всё-таки близится к завершению. Её высказал наш известный вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Михайлович Чумаков. К слову, это представитель знаменитой династии – он сын Михаила Чумакова, в честь которого назван научный центр, создавший Ковивак. По мнению Петра Михайловича, эта волна коронавируса будет очень острой, но может быть и последней такой силы. Число людей с антителами неуклонно растёт, а сам вирус развивается в сторону уменьшения патогенности».

По словам Михаила Ведерникова, надежда на возвращение нормальной жизни есть. «Но для этого мы должны приложить все усилия, чтобы успешно завершить прививочную кампанию. Берегите себя и будьте здоровы!» - пожелал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

29 января 2022

Видеообращение к гражданам опубликовал губернатор Псковской области
29 января 2022

Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников
29 января 2022

Омикрон наиболее распространён в Пскове и Псковском районе
29 января 2022

Привитые псковичи помогают врачам выдерживать возрастающую нагрузку
29 января 2022

«Придётся звонить не один раз»: Михаил Ведерников предупредил, что вызвать врача на дом будет затруднительно
29 января 2022

Михаил Ведерников: Не во всех регионах можно увидеть такой уровень ответственности и дисциплины как в Псковской области
29 января 2022

«Ждёт непростое испытание»: заболеваемость COVID-19 в Псковской области будет расти ещё один-два месяца
29 января 2022

Омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости в Псковской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...