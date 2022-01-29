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Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по борьбе с COVID-19

Фото: Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Обсудили дополнительные меры, направленные на противодействие росту заболеваемости ОРВИ и COVID-19», – поделился губернатор.

Также он сообщил, что на данный момент уже проведена работа по активизации прививочной кампании, сформирован запас лекарственных препаратов, проводится противовирусная обработка транспорта.

«В Псковской области уже реализуется план дополнительных мероприятий, усилены меры обеспечения контроля над исполнением противовирусных требований», – резюмировал Ведерников.

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