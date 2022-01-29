Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по борьбе с COVID-19
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.
«Обсудили дополнительные меры, направленные на противодействие росту заболеваемости ОРВИ и COVID-19», – поделился губернатор.
Также он сообщил, что на данный момент уже проведена работа по активизации прививочной кампании, сформирован запас лекарственных препаратов, проводится противовирусная обработка транспорта.
«В Псковской области уже реализуется план дополнительных мероприятий, усилены меры обеспечения контроля над исполнением противовирусных требований», – резюмировал Ведерников.
Слышали ли вы про биткоин?
Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников
«Придётся звонить не один раз»: Михаил Ведерников предупредил, что вызвать врача на дом будет затруднительно
Михаил Ведерников: Не во всех регионах можно увидеть такой уровень ответственности и дисциплины как в Псковской области
«Ждёт непростое испытание»: заболеваемость COVID-19 в Псковской области будет расти ещё один-два месяца