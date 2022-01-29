В Великолукском районе проходят лыжные гонки на спринтерских дистанциях

13:24, 29 января 2022, ПАИ

29 января в деревне Переслегино Великолукского района проходит первенство города Великие Луки по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях «Спринт на Подкове», сообщает газета «Наш путь».

95 спортсменов из Переслегинской гимназии, Великих Лук и Невеля принимают участие в гонке. Кроме того, участие приняли гости из трех городов Тверской области.

Судьей соревнования стал доцент кафедры теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков.

Соревнования проходят впервые на трассе, созданной и подготовленной на грантовые средства за победу ТОСа "Подкова" под председательством Надежды Аввакуменковой в конкурсе региональных проектов.

Администратор тренировочного процесса клуба «Двина» Сергей Киян отметил высокий уровень подготовки лыжни к соревнованиям, хорошую трассу и заинтересованность организаторов в мероприятии.