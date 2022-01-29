В Великолукском районе проходят лыжные гонки на спринтерских дистанциях
29 января в деревне Переслегино Великолукского района проходит первенство города Великие Луки по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях «Спринт на Подкове», сообщает газета «Наш путь».
95 спортсменов из Переслегинской гимназии, Великих Лук и Невеля принимают участие в гонке. Кроме того, участие приняли гости из трех городов Тверской области.
Судьей соревнования стал доцент кафедры теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков.
Соревнования проходят впервые на трассе, созданной и подготовленной на грантовые средства за победу ТОСа "Подкова" под председательством Надежды Аввакуменковой в конкурсе региональных проектов.
Администратор тренировочного процесса клуба «Двина» Сергей Киян отметил высокий уровень подготовки лыжни к соревнованиям, хорошую трассу и заинтересованность организаторов в мероприятии.
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