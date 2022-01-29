113 122 случая заражения COVID-19 выявили в России за сутки
На территории России за сутки выявили 113 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заболевания за весь период пандемии составляет 11 615 779 человек, сообщает портал стопкоронавиурс.рф.
29 января в стране зафиксировано 668 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 30 010 человек.
Всего по состоянию на 29 января в России10 189 207 человек выздоровело, 330 111 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
29 января 2022
Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с 78-й годовщиной освобождения
29 января 2022
Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников