Женщина госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 45-летнюю женщину на перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами бригадой скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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