Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 февраля 2022 года

16:40, 29 января 2022, ПАИ

С 1 февраля 2022 года в силу вступят социально значимые законы, в том числе норма об индексации материнского капитала по уровню фактической инфляции, пишет ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции — на 8,4%. Размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тысяч рублей, на второго — 693,1 тысяча рублей. Володин отметил, что в этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

Вступи в силу закон о защите минимального дохода должников от взыскания, появится возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», - подчеркнул Володин.

С февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции - на 8,6%. Средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

Кроме того, вступит в силу закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».