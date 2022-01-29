«Омикрон» повышает риск развития депрессии

17:29, 29 января 2022, ПАИ

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон», как и другие его мутации, могут вызвать депрессию, слабость и снижение когнитивных функций, сообщают «Известия».

Вирусолог Алексей Аграновский подчеркнул, что симптомы коронавируса сильно варьируются от случая к случаю, но слабость и депрессия один из признаков вируса SARS-CoV-2.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».