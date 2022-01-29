В РПЦ выступили за закрытие магазинов для взрослых

18:13, 29 января 2022, ПАИ

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» выступил за закрытие магазинов для взрослых. По его мнению, подобные места – это «узаконенный разврат».

Митрополит подчеркнул, что церковь выступает против половой распущенности, против разврата в любых его формах.

Однако он добавил, что церковь не может диктовать свои условия властям, а может лишь давать советы, а также предостерегать верующих.