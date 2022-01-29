Правительство РФ рассмотрит возможность обучать педагогов тому, как помочь детям с девиацией
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать возможность включения в педагогическое образование модулей, позволяющих на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение, чтобы своевременно оказывать им помощь. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что изменения могут затронуть программы среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Поручение дано Правительству РФ. Доклад должен быть представлен до 1 мая 2022 года.
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