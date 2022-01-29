В Дедовичском районе произошёл пожар в бане

19:01, 29 января 2022, ПАИ

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Сегодня в Дедовичском районе, в деревне Порожек Вязьевской волости, произошёл пожар в бане. Об этом сообщает корреспондент газеты «Коммуна» со ссылкой на государственного инспектора Порховского, Дновского и Дедовичского районов по пожарному надзору Игоря Ролдугина.

Отмечается, что вызов в связи с пожаром поступил на пульт диспетчера в 15:11. По указанному адресу выехал пожарный расчёт на двух пожарных автоцистернах (дежурный караул в составе двух отделений в количестве семи человек).

В результате пожара полностью сгорела кровля бани. Пострадавших нет.

Пожарный инспектор отметил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара является неисправность дымовой трубы.

Напоминаем, что в отопительный период необходимо очень внимательно следить за исправностью печей и дымовых труб. Как отмечают сотрудники пожарной службы, в домах с печным отоплением и банях более 50 % всех пожаров происходит из-за неисправного состояния дымовых труб и печного оборудования.