В России планируют ужесточить наказание за применение представителями власти пыток
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение представителями власти пыток, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания.
Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, это преступление будет считаться особо тяжким.
Срок рассмотрения законопроекта – до 1 июля 2022 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>