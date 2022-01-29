В России планируют ужесточить наказание за применение представителями власти пыток

19:59, 29 января 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение представителями власти пыток, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания.

Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, это преступление будет считаться особо тяжким.

Срок рассмотрения законопроекта – до 1 июля 2022 года.