Врач назвал лекарства, которые стоит принимать при заболевании омикроном

20:05, 29 января 2022, ПАИ

Заслуженный врач России Михаил Каган рассказал «Комсомольской правде», какие препараты лучше принимать при заболевании омикрон-штаммом коронавируса.

Он отметил, что при повышении температуры до 38 градусов стоит принимать жаропонижающие средства на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан, сообщает эксперт.

Также врач советует использовать при сильной заложенности носа сосудосуживающие спреи, а также растворы для промывания. Каган подчеркнул, что для уменьшения отёка слизистых нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления — изотонические растворы.

Медик добавил, что в зимний период времени следует принимать витамин D.