Президент РФ поручил рассмотреть возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам

20:32, 29 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин отметил важность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определённых ситуациях, пишет ТАСС.

Глава государства поручил Правительству РФ рассмотреть возможность компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда дети-сироты не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, с помещением их под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо с получением ими профессионального образования.

Отмечается, что при необходимости следует представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ. Для выполнения этой задачи Путин отвёл срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

Владимир Путин назвал данную тему очень важной, заявив, что нужно обеспечить интересы детей-сирот и исключить всякие возможности манипуляции при использовании льгот.