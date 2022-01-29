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Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о необычном симптоме «омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже, сообщила замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с «Российской газетой».

Отмечается, что в некоторых случаях кожные симптомы могут сопровождаться зудом и отечностью. Для лечения достаточно обычной терапии против COVID-19.

Специалист подчеркнула, что сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу.

В качестве первого средства лечения врач рекомендует обильное тёплое питьё. Антигистаминные препараты могут помочь при аллергических высыпаниях, но при сыпи, вызванной самим SARS-CоV-2, они малоэффективны. При сильном зуде врач может назначить местные противовоспалительные препараты.

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