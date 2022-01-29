В России появился сервис подбора сотрудников при помощи искусственного интеллекта

21:44, 29 января 2022, ПАИ

Цифровой сервис подбора сотрудников при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ), созданный в России, позволит компаниям автоматизировать работу кадровых служб на этапе оценки резюме кандидата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35».

Отмечается, что онлайн-сервис CVilla автоматизирует поиск и подбор персонала, а также проводит первичную оценку навыков кандидатов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Он собирает и анализирует массив резюме автоматически, без участия рекрутера, благодаря чему существенно снижает затраты времени на закрытие вакансии. В России это единственный сервис с подобным функционалом.

Он представляет собой облачное решение, которое может интегрироваться с программным обеспечением в области подбора персонала и популярными онлайн-сервисами поиска работы. Пилотная версия может подбирать кандидатов в области IT. В будущем авторы планируют расширить диапазон интеллектуального подбора за счёт других профессиональных сфер.