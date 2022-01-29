В четырёх домах Пскова начались работы по замене лифтового оборудования
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте сообщил, что в четырёх домах Пскова начались работы по замене лифтового оборудования.
Глава региона отметил, что подрядная организация приступила к работам на улицах Госпитальной, 15 и 15а, Инженерной, 90б и Юбилейной, 34.
На объекты уже завезены новые лифтовые кабины, подрядчик начал демонтаж старого оборудования.
«Работы планируется завершить в апреле, затем останется получить разрешение на эксплуатацию», – рассказал Михаил Ведерников.
Всего в этом году планируется заменить 49 лифтов в 14 домах Пскова и Великих Лук.
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