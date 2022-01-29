В четырёх домах Пскова начались работы по замене лифтового оборудования

22:01, 29 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте сообщил, что в четырёх домах Пскова начались работы по замене лифтового оборудования.

Глава региона отметил, что подрядная организация приступила к работам на улицах Госпитальной, 15 и 15а, Инженерной, 90б и Юбилейной, 34.

На объекты уже завезены новые лифтовые кабины, подрядчик начал демонтаж старого оборудования.

«Работы планируется завершить в апреле, затем останется получить разрешение на эксплуатацию», – рассказал Михаил Ведерников.

Всего в этом году планируется заменить 49 лифтов в 14 домах Пскова и Великих Лук.