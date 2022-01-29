Врач рассказала, кому нужно есть оливки

22:21, 29 января 2022, ПАИ

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с порталом «Doctor Питер» сообщила, что жителям больших городов и населённых пунктов с плохой экологией необходимо употреблять оливки в пищу.

Она подчеркнула, что оливки содержат пектины, которые выводят не только токсины, но даже соли тяжёлых металлов из организма.

По словам специалиста, в оливках есть практически все необходимые витамины и микроэлементы: витамины А, В1, В2, В3, натрий, кальций, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен.

Оливки, подчёркивает эксперт, улучшают обменные процессы, а также состояние кожи и волос. Также они хорошо влияют на работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой системы, нормализуют работу печени. А содержащиеся в них минералы предохраняют сердце и сосуды от перегрузок, повышают гемоглобин.

Кроме того, оливки способны снизить и риск развития онкологии.