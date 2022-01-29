Россия рассматривает возможность использования иностранных вакцин от коронавируса
В России рассматривают возможность использования иностранных вакцин от коронавируса. В интервью с агентством «Прайм» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что уже поступили две заявки от иностранных производителей.
Запросы поступили от англо-шведской компании AstraZeneca и китайского производителя. О ком конкретно идёт речь, он не уточнил.
Медведев отметил, что вакцина не может просто так появиться, так как необходимо убедиться в её безопасности. Заявки производителей в настоящее время рассматриваются. По словам зампредседателя, процесс уже запущен.
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