Россия рассматривает возможность использования иностранных вакцин от коронавируса

22:39, 29 января 2022, ПАИ

В России рассматривают возможность использования иностранных вакцин от коронавируса. В интервью с агентством «Прайм» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что уже поступили две заявки от иностранных производителей.

Запросы поступили от англо-шведской компании AstraZeneca и китайского производителя. О ком конкретно идёт речь, он не уточнил.

Медведев отметил, что вакцина не может просто так появиться, так как необходимо убедиться в её безопасности. Заявки производителей в настоящее время рассматриваются. По словам зампредседателя, процесс уже запущен.