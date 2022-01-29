Депутат Госдумы выступил за предоставление россиянам вторых ипотечных каникул
Депутат Госдумы Василий Власов выступил за введение права на вторые ипотечные каникулы для заёмщиков в случае, если срок ипотеки превышает десять лет, пишет RT.
Депутат отметил, что в случае трудной жизненной ситуации гражданам предоставится возможность приостановить исполнение кредитных обязательств или снизить размер платежей на срок до шести месяцев.
Власов обратил внимание на то, что в течение длительного периода ипотечных выплат у граждан могут не единожды возникать трудные обстоятельства, требующие возможности воспользоваться кредитными каникулами.
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