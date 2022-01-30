Циклон «Мари» накрыл Псковскую область

09:00, 30 января 2022, ПАИ

Циклон «Мари» со снегопадами, метелями и шквалистым ветром накрыл Псковскую и Новгородскую области ночью 30 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Россетей».

Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работали в режиме повышенной готовности. 211 аварийных бригад и 258 единиц техники подготовили к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.