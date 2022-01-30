В Пскове откроется посвящённая советским лётчикам выставка

17:38, 30 января 2022, ПАИ

31 января в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки «В небе Псковщины: к 95-летию Осоавиахима – ДОСААФ России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция посвящена воспитанникам оборонного общества. Каждый третий военный лётчик, носивший на груди «Золотую Звезду» Героя, являлся воспитанником Осоавиахима.

На выставке будут представлены документы об истории организации, фото выпускников Великолукского и Псковского аэроклубов – героев Советского Союза, а также материалы о псковских лётчиках, совершивших первые воздушные тараны во время Великой Отечественной войны.

Некоторые экспонаты можно будет примерить и сфотографироваться с ними. Речь идёт о парашюте, шлеме и другой авиационной амуниции.