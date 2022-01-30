Более 70 тысяч жителей Псковской области победили коронавирус

11:08, 30 января 2022, ПАИ

В Псковской области вылечились от коронавируса 70 434 пациента, в том числе 141 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 75 423 заболевших COVID-19, из них 249 - за прошедшие сутки. Болезнь унесла жизни 1421 псковича.

В области проведено 763 564 исследования на коронавирус, прирост за сутки составил 2744.

Михаил Ведерников отметил, что рост заболеваемости будет продолжаться еще не одну неделю. По его словам, сейчас всем необходимо быть максимально осторожными и соблюдать все противовирусные рекомендации и требования.