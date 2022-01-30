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Общество

Благодаря вакцинации большинство псковичей лечатся от коронавируса дома

Сегодня 4,6 тысячи жителей Псковской области болеют коронавирусом. Благодаря вакцинации 4,3 тысячи из них лечатся дома и не нуждаются в госпитализации, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он призвал жителей региона записываться на прививку для защиты своего здоровья.

На данный момент в области первым компонентом вакцины привились 282 165 человек (772 – за сутки), вторым – 274 319 (303 – за сутки). Ревакцинацию прошли 39 122 жителя Псковской области. Использовано 79,6 % поступившей в регион вакцины.

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