Благодаря вакцинации большинство псковичей лечатся от коронавируса дома

10:21, 30 января 2022, ПАИ

Сегодня 4,6 тысячи жителей Псковской области болеют коронавирусом. Благодаря вакцинации 4,3 тысячи из них лечатся дома и не нуждаются в госпитализации, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он призвал жителей региона записываться на прививку для защиты своего здоровья.

На данный момент в области первым компонентом вакцины привились 282 165 человек (772 – за сутки), вторым – 274 319 (303 – за сутки). Ревакцинацию прошли 39 122 жителя Псковской области. Использовано 79,6 % поступившей в регион вакцины.