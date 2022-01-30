Более 274 тысяч жителей Псковской области защитились от COVID-19

13:53, 30 января 2022, ПАИ

В Псковской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса 274 319 человек, в том числе 303 - за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины в регионе привились 282 165 человек (772 за сутки). Ревакцинацию прошли 39 122 жителя Псковской области. Использовано 79,6% поступившей в регион вакцины.

Напомним, сегодня 4,6 тысячи жителей Псковской области болеют коронавирусом. Благодаря вакцинации 4,3 тысячи из них лечатся дома и не нуждаются в госпитализации. Губернатор призвал жителей региона записываться на прививку для защиты своего здоровья.