Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

697,7 млн получили Великие Луки на реализацию региональных проектов в 2021 году

В 2021 году Великие Луки получили на реализацию региональных проектов 697,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, было приобретено 56 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, 12 уже передали новым владельцам. Ещё 44 семьи получат квартиры в феврале, когда будет сдан многоквартирный дом. Губернатор заметил, что муниципалитет не включился в работу, чтобы сдать объект вовремя.

Также в городе создана модельная библиотека на базе детской им. А. Гайдара. Здесь обустроили пространство в виде библиотечного городка с интерактивными площадками. 

В Центр эстетического воспитания Великих Лук приобрели музыкальные инструменты, оборудование, кресла для зала. Центр в 2021 году отметил 30-летний юбилей своей работы, сегодня здесь учится более 300 детей.

Созданы места для допобразования в Центре технического творчества, Доме детского творчества, спортшколах «Олимпия» и «Атлетика». Для этого закупили музыкальные инструменты, телескоп, конструкторы по робототехнике, велосипеды, лыжный спортинвентарь.

Появился центр цифрового образования для детей «IT-куб» на базе школы №13. Здесь ребята изучают языки программирования, разработку мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. В этом же здании действует открытый годом ранее «Кванториум»: в дальнейшем планируется разработать для них совместные программы, чтобы образовательные центры дополняли друг друга.

Приведены в порядок 5 общественных территорий, в том числе детские площадки, а на средства экономии выполнены работы по озеленению. На стадионе «Экспресс» обновлены искусственное покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек, поставлено 83 единицы оборудования для хоккея. Также создана спортплощадка ГТО.

Михаил Ведерников добавил, что администрация города не справилась со строительством ФОКОТа. Спортивный объект будет установлен в Псковском районе.

Глава региона рассчитывает, что в этом году администрация Великих Лук будет работать активнее – планы серьёзные и возможности тоже есть.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

30 января 2022

697,7 млн получили Великие Луки на реализацию региональных проектов в 2021 году

30 января 2022

День Мороза и Снегурочки отмечается 30 января
30 января 2022

Более 274 тысяч жителей Псковской области защитились от COVID-19
30 января 2022

В Псковской области снимают цикл сюжетов для информационной программы «ОТРажение»
30 января 2022

Ушёл из жизни актёр Леонид Куравлев
30 января 2022

Ещё 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса
30 января 2022

До +2 потеплеет в Псковской области 30 января
30 января 2022

Благодаря вакцинации большинство псковичей лечатся от коронавируса дома


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...