697,7 млн получили Великие Луки на реализацию региональных проектов в 2021 году

15:54, 30 января 2022, ПАИ

В 2021 году Великие Луки получили на реализацию региональных проектов 697,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, было приобретено 56 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, 12 уже передали новым владельцам. Ещё 44 семьи получат квартиры в феврале, когда будет сдан многоквартирный дом. Губернатор заметил, что муниципалитет не включился в работу, чтобы сдать объект вовремя.

Также в городе создана модельная библиотека на базе детской им. А. Гайдара. Здесь обустроили пространство в виде библиотечного городка с интерактивными площадками.

В Центр эстетического воспитания Великих Лук приобрели музыкальные инструменты, оборудование, кресла для зала. Центр в 2021 году отметил 30-летний юбилей своей работы, сегодня здесь учится более 300 детей.

Созданы места для допобразования в Центре технического творчества, Доме детского творчества, спортшколах «Олимпия» и «Атлетика». Для этого закупили музыкальные инструменты, телескоп, конструкторы по робототехнике, велосипеды, лыжный спортинвентарь.

Появился центр цифрового образования для детей «IT-куб» на базе школы №13. Здесь ребята изучают языки программирования, разработку мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. В этом же здании действует открытый годом ранее «Кванториум»: в дальнейшем планируется разработать для них совместные программы, чтобы образовательные центры дополняли друг друга.

Приведены в порядок 5 общественных территорий, в том числе детские площадки, а на средства экономии выполнены работы по озеленению. На стадионе «Экспресс» обновлены искусственное покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек, поставлено 83 единицы оборудования для хоккея. Также создана спортплощадка ГТО.

Михаил Ведерников добавил, что администрация города не справилась со строительством ФОКОТа. Спортивный объект будет установлен в Псковском районе.

Глава региона рассчитывает, что в этом году администрация Великих Лук будет работать активнее – планы серьёзные и возможности тоже есть.