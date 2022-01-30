До +2 потеплеет в Псковской области 30 января
30 января в Пскове будет идти небольшой снег. Температура днем составит от 0 до +2 градусов, ночью — от -2 до 0. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидромецентр.
В Великих Луках также ожидается небольшой снег, днем потеплеет до 0, ночью похолодает до -3-...-1.
В целом в Псковской области ожидается облачная погода. Будет идти небольшой снег, днем местами с мокрым снегом, на дорогах местами будет гололедица.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от -2 до +3 градусов, ночью — от -5 до 0.
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