Представители Псковской области возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы в Москве
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили и в Москве. В Александровском саду возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы – Пскова и Великих Лук, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
В церемонии приняли участие сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталия Мельникова, сотрудники представительства региона, Фонда инвестиционного развития, представители «Псковского землячества» – заслуженная артистка России Оксана Фёдорова, студенты из Псковской области и другие ребята, которые дружат с нашим регионом.
«Память о подвиге наших предков объединяет всех нас независимо от расстояний. Вечная память и вечная слава героям», – сказал глава региона.
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Представители Псковской области возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы в Москве
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