Представители Псковской области возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы в Москве

22:22, 22 июня 2026, ПАИ

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили и в Москве. В Александровском саду возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы – Пскова и Великих Лук, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В церемонии приняли участие сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталия Мельникова, сотрудники представительства региона, Фонда инвестиционного развития, представители «Псковского землячества» – заслуженная артистка России Оксана Фёдорова, студенты из Псковской области и другие ребята, которые дружат с нашим регионом.

«Память о подвиге наших предков объединяет всех нас независимо от расстояний. Вечная память и вечная слава героям», – сказал глава региона.