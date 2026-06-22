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Общество

Переселенцы и соотечественники из разных стран встретились в псковской церкви

В церкви Георгия Победоносца со Взвоза в Пскове встретились переселенцы и соотечественники из разных стран. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Встреча в церкви
    Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Встреча в церкви
    Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Встреча в церкви
    Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Встреча в церкви
    Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Служба прошла в тёплой, почти семейной атмосфере. Светлана Москальенова и дети семьи Эрцеговац пели на клиросе, а Руслан и Юлия Повышевы пригласили всех присоединиться к акции «Огненные картины войны», – рассказал глава региона.

Среди гостей была семья Марсиёе – она сейчас ждёт оформления покупки собственного дома. И уже готовится к крещению ещё одна британская семья. Обустраиваются и Джеймс с Сарой, которые приехали из Америки.

«Джеймс рассказал, что ещё в США увидел необычный сон: большой светлый храм, где президент России приветствовал каждого, говорил добрые слова, – и это укрепило его желание переехать. После богослужения Марика и Александр из Эстонии организовали чаепитие на свежем воздухе», – добавил глава региона.

В этот день собрались представители девяти стран – Италии, Франции, Хорватии, Эстонии, Латвии, США, ЮАР, Великобритании, а также приезжие из разных уголков России.

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