Переселенцы и соотечественники из разных стран встретились в псковской церкви

22:38, 22 июня 2026, ПАИ

В церкви Георгия Победоносца со Взвоза в Пскове встретились переселенцы и соотечественники из разных стран. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: Из канала Михаила Ведерникова в MAX







«Служба прошла в тёплой, почти семейной атмосфере. Светлана Москальенова и дети семьи Эрцеговац пели на клиросе, а Руслан и Юлия Повышевы пригласили всех присоединиться к акции «Огненные картины войны», – рассказал глава региона.

Среди гостей была семья Марсиёе – она сейчас ждёт оформления покупки собственного дома. И уже готовится к крещению ещё одна британская семья. Обустраиваются и Джеймс с Сарой, которые приехали из Америки.

«Джеймс рассказал, что ещё в США увидел необычный сон: большой светлый храм, где президент России приветствовал каждого, говорил добрые слова, – и это укрепило его желание переехать. После богослужения Марика и Александр из Эстонии организовали чаепитие на свежем воздухе», – добавил глава региона.

В этот день собрались представители девяти стран – Италии, Франции, Хорватии, Эстонии, Латвии, США, ЮАР, Великобритании, а также приезжие из разных уголков России.