Игорю Дитриху вручили почётный знак «За заслуги перед Псковской областью»

23:44, 22 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» заместителю председателя областного Собрания Игорю Дитриху. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Награда за развитие парламентаризма и личный вклад в совершенствование регионального законодательства», – сказал Михаил Ведерников, поблагодарив за совместную конструктивную работу.

Глава региона выразил уверенность, что многое будет сделано на благо Псковской области в будущем.