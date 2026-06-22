Игорю Дитриху вручили почётный знак «За заслуги перед Псковской областью»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» заместителю председателя областного Собрания Игорю Дитриху. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.
«Награда за развитие парламентаризма и личный вклад в совершенствование регионального законодательства», – сказал Михаил Ведерников, поблагодарив за совместную конструктивную работу.
Глава региона выразил уверенность, что многое будет сделано на благо Псковской области в будущем.
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