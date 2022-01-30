Всемирный день помощи больным проказой отмечают 30 января

13:02, 30 января 2022, ПАИ

В последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным проказой (лепрой), пишет calend.ru.

Эта дата была учреждена в 1954 году Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по инициативе французского писателя и филантропа Рауля Фоллеро в напоминание о том, проказа не искоренена полностью. В ряде регионов мира заболеваемость лепрой сохраняет регулярность, а больные проказой подвергаются дискриминации.

Одновременно ВОЗ призывает к просвещению в отношении этого заболевания, разъясняя причины его возникновения, профилактические гигиенические меры, принципы передачи заболевания, формы его проявления. В ВОЗ подчеркивают, что люди, страдающие от недуга, не должны быть ущемлены в своих правах и подвергаться любым видам дискриминации.

Проказа была известна ещё в Древнем мире. Упоминания об этом заболевании можно найти даже в Священном писании. В Европы проказа получила широкое распространение в XI веке. Проявление заболевания, поражающего кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, обезображивающего облик человека, считалось очень опасным. Заболевших людей изгоняли из городов и сёл, а позднее направляли в закрытые учреждения, названные лепрозориями. К концу XVII века болезнь начала отступать.

Очаги проказы сохраняются до сих пор в Индии, Бирме, Вьетнаме, Непале, Бразилии, Мозамбике, Танзании, Мадагаскаре. Органы здравоохранения разных стран, научно-исследовательские медицинские учреждения осуществляют разработку новых методов лечения лепры, реабилитационные мероприятия для заболевших и перенесших заболевание людей.