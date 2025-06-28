Фестиваль «Довмонт Псковский» проходит в кремле

12:07, 28 июня 2025, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» проходит в кремле сегодня, 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для гостей фестиваля подготовлены мастер-классы, ремесленные мастерские. В военных лагерях дружин можно будет увидеть устройство быта жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать старинную музыку.

В числе участников клубы «Псковский двор», «Плесков град», «Псковская вольница». При этом гости фестиваля смогут не только посмотреть на поединки опытных реконструкторов, но и сами посостязаться в турнирах.

Также на фестивале выступят группа «Вольный ветер» и фолк-рок-группа «ТЁРН».

Полная программа опубликована здесь.