Фестиваль «Довмонт Псковский» проходит в кремле
Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» проходит в кремле сегодня, 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Для гостей фестиваля подготовлены мастер-классы, ремесленные мастерские. В военных лагерях дружин можно будет увидеть устройство быта жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать старинную музыку.
В числе участников клубы «Псковский двор», «Плесков град», «Псковская вольница». При этом гости фестиваля смогут не только посмотреть на поединки опытных реконструкторов, но и сами посостязаться в турнирах.
Также на фестивале выступят группа «Вольный ветер» и фолк-рок-группа «ТЁРН».
Полная программа опубликована здесь.
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