Мария Тучак: Участники «Движения первых» получают уникальные возможности для самореализации

12:21, 28 июня 2025, ПАИ

«Движение первых» играет важную роль в интеграции современной молодёжи в экономику страны, создавая эффективную экосистему для ее профессионального развития, рассказала руководитель регионального отделения организации в Псковской области Мария Тучак.

«Движение помогает ребятам развивать необходимые навыки через участие во флагманских проектах, обучающих программах и профессиональных стажировках в ведущих компаниях», - сказала она.

Участники регионального отделения Псковской области получают доступ к уникальным возможностям для самореализации: они могут реализовывать собственные проекты, участвовать в предпринимательских инициативах, таких как клуб предпринимателей «Действуй» и развивать лидерские качества, добавила Мария Тучак.

Кроме того, движение создаёт площадки для обмена опытом между молодыми специалистами и представителями бизнеса, что помогает лучше понимать актуальные потребности рынка труда. Это позволяет молодёжи не только приобретать практический опыт, но и налаживать полезные деловые контакты.

«Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций - молодые люди учатся работать с современными технологиями, осваивают основы программирования и навыки управления дронами в рамках проектов «Зарница 2.0» и «Пилоты будущего»., - рассказала Мария Тучак.

Организация также способствует профориентации молодежи с проектами «Первая работа», «Профэкспедиции», где молодые люди получают возможность познакомиться с востребованными профессиями и отраслями экономики. «Всё это создаёт прочный фундамент для успешного вхождения молодых специалистов в современную экономическую среду и их дальнейшего профессионального роста, помогает сориентироваться в многообразии профессиональных возможностей, составить индивидуальный план развития и найти своё место в экономике будущего Псковской области», - подчеркнула руководитель псковского отделения «Движения первых».

Также образовательное направление научных проектов «Первые в науке», «Волонтеры науки», «Инженеры транспорта» позволяет осваивать современные технологии, создавать проекты и презентовать свои идеи потенциальным инвесторам.

По словам Марии Тучак, волонтёрские, патриотические и творческие проекты регионального отделения «Движения первых» Псковской области помогают развивать навыки командной работы, лидерства и коммуникации, которые высоко ценятся на современном рынке труда. «Молодые люди учатся организовывать масштабные мероприятия, управлять проектами и брать на себя ответственность за результат. Это особенно важно для современной экономики, где востребованы не только профессиональные, но и личностные качества», - заключила она.