Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Мельникова: Молодёжь Псковской области всегда отличалась смелостью, креативностью и патриотизмом

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Днём молодёжи.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Мельниковой

«Этот день – не просто праздник, это символ надежды, силы и стремления к лучшему будущему нашей великой страны. Вы наследники славных традиций, которые бережно хранились в сердцах наших предков. Ваши мечты, идеи и активные действия формируют облик родного региона и делают его сильнее!» – написала она в своём Telegram-канале.

Молодёжь Псковской области всегда отличалась смелостью, креативностью и патриотизмом, подчеркнула сенатор. «Вы те, кто готов принимать вызовы времени, защищать интересы Родины и вносить свой вклад в её развитие. Ваши энергия и стремление к переменам вдохновляют нас всех!» – сказала Наталья Мельникова.

Она пожелала молодёжи, чтобы каждый новый день приносил новые возможности для роста и развития Псковской области. «Стремитесь к высоким целям, не бойтесь трудностей и помните: вы наше будущее! С праздником, дорогая молодёжь! Вместе мы сделаем Родину ещё более процветающей и сильной!» – заключила сенатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2025

Фокусы XIII века показывают на фестивале «Довмонт Псковский»
28 июня 2025

Концерт в честь Дня молодежи отменили в парке «Волшебная гора» из-за погоды
28 июня 2025

Псковским курсантам ФСИН вручили дипломы
28 июня 2025

Фестиваль по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках
28 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил псковскую молодежь с праздником
28 июня 2025

День молодёжи празднуют в Пскове
28 июня 2025

Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскачеством
28 июня 2025

Дороги к заповедникам ремонтируют в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...