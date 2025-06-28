Наталья Мельникова: Молодёжь Псковской области всегда отличалась смелостью, креативностью и патриотизмом

13:06, 28 июня 2025, ПАИ

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Днём молодёжи.

«Этот день – не просто праздник, это символ надежды, силы и стремления к лучшему будущему нашей великой страны. Вы наследники славных традиций, которые бережно хранились в сердцах наших предков. Ваши мечты, идеи и активные действия формируют облик родного региона и делают его сильнее!» – написала она в своём Telegram-канале.

Молодёжь Псковской области всегда отличалась смелостью, креативностью и патриотизмом, подчеркнула сенатор. «Вы те, кто готов принимать вызовы времени, защищать интересы Родины и вносить свой вклад в её развитие. Ваши энергия и стремление к переменам вдохновляют нас всех!» – сказала Наталья Мельникова.

Она пожелала молодёжи, чтобы каждый новый день приносил новые возможности для роста и развития Псковской области. «Стремитесь к высоким целям, не бойтесь трудностей и помните: вы наше будущее! С праздником, дорогая молодёжь! Вместе мы сделаем Родину ещё более процветающей и сильной!» – заключила сенатор.