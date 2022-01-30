Ушел из жизни актер Леонид Куравлев

12:23, 30 января 2022, ПАИ

Умер советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, сообщают федеральные СМИ.

Ему было 85 лет. Среди известных работ Куравлева — роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и десятки других.

Свои последние дни легендарный артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой, куда доктора отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции. Дата и время прощальной церемонии и похорон артиста пока не сообщаются.