Ушел из жизни актер Леонид Куравлев
Умер советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, сообщают федеральные СМИ.
Ему было 85 лет. Среди известных работ Куравлева — роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и десятки других.
Свои последние дни легендарный артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой, куда доктора отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции. Дата и время прощальной церемонии и похорон артиста пока не сообщаются.
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