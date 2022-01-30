В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19

16:21, 30 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 121 228 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Количество госпитализаций составило 9 883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 944 человека.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 737 007 случаев коронавируса, 330 728 летальных исходов. Выздоровел 10 218 151 человек.