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Культура

В Псковской области подготовили ряд мероприятий к годовщине гибели Александра Пушкина

10 февраля исполнится 185 лет со дня гибели Александра Пушкина. Ко дню памяти поэта в Псковской области пройдёт ряд культурных мероприятий, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

4 февраля в БКЗ филармонии состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра «Метель». Представление будет сопровождаться песочной анимацией. Приобрести билеты можно по «Пушкинской карте».

10 февраля в Пскове пройдёт митинг в Летнем саду у памятника поэту «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». Там же состоится чтение стихов поэта.

В этот же день с 17:00 до 20:00 впервые пройдёт аудиотрансляция произведений Александра Пушкина на улицах Пскова. Жители и гости города услышат стихи и отрывки из прозы на территории от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

На набережной Великой в Пскове будет работать выставка, которая познакомит с 30 интересными фактами из жизни Пушкина.

В Пушкинских Горах 10 февраля также состоятся памятные мероприятия. В Михайловском будет работать выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, запланирована встреча с русским поэтом, критиком и публицистом Ю. Кублановским.

В научно-культурном центре пройдёт экскурсия по выставочным залам и литературный спектакль «Пир», который покажет Александринский театр (вход по пригласительным билетам).

10 февраля вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей.

Гостей концертов и выставок просят строго соблюдать все меры противовирусной безопасности.

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