Международный день без интернета празднуют в последнее воскресенье января

16:53, 30 января 2022, ПАИ

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Об этом сообщает calend.ru.

Главная цель данного праздника – отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети Интернет хотя бы на один день. Свою историю этот праздник ведёт с начала 2000-х годов, инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

В настоящее время праздник имеет приверженцев во многих городах мира, в том числе и в России. Не остаются в стороне учреждения образования, библиотеки, которые в честь праздника приглашают к себе в гости на различные культурные и просветительские мероприятия.