Из-за короткого замыкания в телевизоре в Новосокольническом районе чуть не сгорела квартира

14:38, 30 января 2022, ПАИ

29 января в 10:45 в Новосокольническом районе в деревне Шахниха на улице Ленинградской в двухэтажном доме в однокомнатной квартире на первом этаже сгорел телевизор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в помещении закопчен потолок по всей площади, стены, предметы мебели. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в телевизоре

В этот же день в 15:12 в Дедовичском районе в деревне Порожек-1 в бане размером 5х5 м сгорела кровля. Предположительная причина - неисправность дымовой трубы.

В 17:15 в Псковском районе в деревне Новое поле жилой дом размером 10х13 м выгорел изнутри по всей площади. Причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.