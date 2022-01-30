Электронный доктор. «Псковский телеграм Online» здоровым утром

17:15, 30 января 2022, ПАИ

«Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в 9 утра в понедельник, 31 января. Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят события предстоящей недели с гостями программы.

В минувшую пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на фоне новой волны ковида было принято решение о ряде новых ограничительных мер. В частности, работодатели должны будут отправить на удалёнку не менее 30 % сотрудников. Кроме того, в оперштабе было констатировано, что резко увеличилось число вызовов врачей на дом и пик ещё не достигнут.

О последних новостях с ковид-фронта ведущие поговорят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко. Гостем «Псковского телеграма Online» также станет руководитель цифрового управления администрации региона Виталий Рахманов.

Почему власти озаботились стоимостью в аптеках экспресс-тестов на ковид? Должны ли врачи, вызываемые на дом, брать тест на коронавирус? Есть ли у регионального здравоохранения кадровые резервы? Как псковичам с записью к врачу могут помочь электронные системы?

Смотрите «Псковский телеграм Online» в 9:00 в понедельник на YouTube-канале Псковского агентства информации, Telegram-канале «Псковские новости» и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.