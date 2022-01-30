До -6 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
31 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
На дорогах местами будет гололедица. Температура по области составит от -6 до -1 градуса.
Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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