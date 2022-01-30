До -6 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

17:59, 30 января 2022, ПАИ

31 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На дорогах местами будет гололедица. Температура по области составит от -6 до -1 градуса.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.