Минпросвещения пока не планирует переводить все российские школы на дистанционку

18:13, 30 января 2022, ПАИ

Переводить все российские школы на дистанционный формат обучения из-за ковида Минпросвещения пока не планирует, заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки,

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48 % от общего числа) в 43 регионах РФ.