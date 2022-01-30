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Общество

Минпросвещения пока не планирует переводить все российские школы на дистанционку

Переводить все российские школы на дистанционный формат обучения из-за ковида Минпросвещения пока не планирует, заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки,

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48 % от общего числа) в 43 регионах РФ.

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