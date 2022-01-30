Минобрнауки утвердит стипендию для студентов – победителей международных олимпиад
Минобрнауки России планирует утвердить стипендию для студентов – победителей международных олимпиад, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее в ходе встречи президента России Владимира Путина со студентами ведущих отечественных вузов соответствующий вопрос поднял один из участников. Президент попросил своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов – победителей международных олимпиад, призвав их «не жадничать».
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