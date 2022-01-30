При столкновении двух легковых автомобилей в Пскове пострадал человек
В Пскове на улице Советской, 115 произошло столкновение двух легковых автомобилей «Ларгус» и «Шкода», передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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