При столкновении двух легковых автомобилей в Пскове пострадал человек

18:49, 30 января 2022, ПАИ

В Пскове на улице Советской, 115 произошло столкновение двух легковых автомобилей «Ларгус» и «Шкода», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.