Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур

19:22, 30 января 2022, ПАИ

Жителей поселка Бежаницы совсем не расстраивает снежная погода, а, напротив, они пользуются моментом и находят возможность повеселиться и порадовать соседей.

Так, бежаничанка Светлана Тимофеева запустила настоящий флэшмоб в социальных сетях газеты «Сельская новь», показав свои снежные творения.

Неравнодушные жители Бежаниц присоединились к Светлане и продемонстрировали фотографии своих скульптур.