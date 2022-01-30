Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
Жителей поселка Бежаницы совсем не расстраивает снежная погода, а, напротив, они пользуются моментом и находят возможность повеселиться и порадовать соседей.
Так, бежаничанка Светлана Тимофеева запустила настоящий флэшмоб в социальных сетях газеты «Сельская новь», показав свои снежные творения.
Неравнодушные жители Бежаниц присоединились к Светлане и продемонстрировали фотографии своих скульптур.
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