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Общество

Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур

Фото: газета «Сельская новь»

Жителей поселка Бежаницы совсем не расстраивает снежная погода, а, напротив, они пользуются моментом и находят возможность повеселиться и порадовать соседей.

Так, бежаничанка Светлана Тимофеева запустила настоящий флэшмоб в социальных сетях газеты «Сельская новь», показав свои снежные творения.

Неравнодушные жители Бежаниц присоединились к Светлане и продемонстрировали фотографии своих скульптур.

  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Жители Бежаниц поделились фотографиями своих снежных скульптур
    Фото: газета «Сельская новь»

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