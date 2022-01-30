В Италии двухлетняя девочка умерла от последствий COVID-19
В Италии двухлетняя девочка умерла от последствий коронавирусной инфекции, сообщило агентство ANSA.
Отмечается, что ребенка доставили уже в тяжелом состоянии в римскую клинику Bambino Gesu («Младенец Иисус») из южного города Катандзаро (область Калабрия), где она была госпитализирована.
Для экстренной перевозки пациента использовался самолет ВВС Италии.
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