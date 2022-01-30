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Общество

В Великих Луках за неделю вывезли более двух тысяч кубов снега

Фото: Instagram главы города

Более двух тысяч кубов снега вывезли с великолукских улиц за неделю. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в Instagram.

«Мощный циклон не даёт службам ЖКХ расслабиться. От великолучан поступила информация, что на улице Автомобильной (конечная остановка общественного транспорта) не очищены от снега тротуары. Главе Администрации было поручено до вечера решить вопрос. Сотрудники «Спецавтохозяйство» привели тротуары в порядок. Хочу отметить, что за прошедшую неделю с улиц города было вывезено порядка двух тысяч кубов снега», - написал глава города.

Фото: Instagram главы города

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