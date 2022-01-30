Президент РАН заявил, что снижение смертности от омикрона внушает оптимизм

21:03, 30 января 2022, ПАИ

Заметное снижение тяжести протекания заболевания и смертности от штамма омикрон даёт основания для оптимизма, несмотря на существенный рост заражения инфекцией, считает президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев, пишет ТАСС.

Он отметил, что среди его коллег и знакомых нет тяжёлых случаев.

Сергеев подчеркнул, что в этих случаях температура подержится один-два дня. Однако он уточнил, что заболевание не протекает бесследно, его последствия ещё изучаются.

Президент РАН отметил, что не факт, что после нового штамма появится иммунитет к другим потенциальным штаммам коронавируса, однако, по его словам, ситуация в настоящее время спокойнее, чем ранее.