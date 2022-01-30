Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач: Ком в горле может быть причиной смертельного заболевания

Ком в горле может сигнализировать о смертельном заболевании человека. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова в беседе с Пятым каналом.

Она отметила, что чаще всего ком образуется, когда человек перенервничал либо испытывал стресс на протяжении длительного времени. Однако если ком в горле сопровождается першением и затруднением глотания, то это может быть следствием перенесённого инсульта или черепно-мозговой травмы.

Кроме того, это может быть сигналом о заболевании ЖКТ. Это ощущение характерно при изжоге, появлении язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Ескова подчеркнула, что увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть.

Также ком в горле представляет опасность при ангине: воспалительный процесс может повлечь за собой отёк, нагноение. Это может привести к удушью из-за перекрытия дыхательных путей.

Похожие симптомы может иметь рак, отмечает специалист. Они сопровождаются болью при глотании, приёме пищи и воды, а также при дыхании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

30 января 2022

Юрист дал советы, что делать в случае потери телефона
30 января 2022

О последствиях регулярного употребления фастфуда рассказал диетолог
30 января 2022

В Индии пройдёт первая перепись леопардов
30 января 2022

Центр им. Гамалеи готовит новые платформы для вакцин против коронавируса
30 января 2022

Президент РАН заявил, что снижение смертности от омикрона внушает оптимизм
30 января 2022

В Великих Луках за неделю вывезли более двух тысяч кубов снега
30 января 2022

Инфицированный омикроном человек может стать заразным уже через несколько часов
30 января 2022

Люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посетить Московский театр им. Чехова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...