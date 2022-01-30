Врач: Ком в горле может быть причиной смертельного заболевания

21:46, 30 января 2022, ПАИ

Ком в горле может сигнализировать о смертельном заболевании человека. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова в беседе с Пятым каналом.

Она отметила, что чаще всего ком образуется, когда человек перенервничал либо испытывал стресс на протяжении длительного времени. Однако если ком в горле сопровождается першением и затруднением глотания, то это может быть следствием перенесённого инсульта или черепно-мозговой травмы.

Кроме того, это может быть сигналом о заболевании ЖКТ. Это ощущение характерно при изжоге, появлении язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Ескова подчеркнула, что увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть.

Также ком в горле представляет опасность при ангине: воспалительный процесс может повлечь за собой отёк, нагноение. Это может привести к удушью из-за перекрытия дыхательных путей.

Похожие симптомы может иметь рак, отмечает специалист. Они сопровождаются болью при глотании, приёме пищи и воды, а также при дыхании.