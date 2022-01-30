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Общество

Центр им. Гамалеи готовит новые платформы для вакцин против коронавируса

Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что сейчас центр готовит новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. По мнению Гинцбурга, это поможет защититься от следующих возможных мутаций.

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